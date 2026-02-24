Зимняя Олимпиада — 2026
Глава «Додо» заступился за управляющую, уволившую курьера за помощь собаке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников в своем Telegram-канале заступился за управляющую кафе в Челябинске по имени Юлия, уволившую курьера за помощь бездомной собаке по кличке Додобоня. Работник лишился должности после того, как укрыл животное брендированным пледом, что вызвало крупный скандал в Сети. По словам Овчинникова, управляющая подверглась травле.

Хочу попросить большое количество неравнодушных людей не судить управляющую пиццерией в Челябинске, не зная подробностей. Кто-то предлагает сразу уволить, кто-то пишет идеи хуже, — заявил глава компании.

Овчинников выразил уверенность, что решение управляющей нельзя оценивать однобоко. Она отвечала за соблюдение стандартов и эффективность бизнеса, а также выполняла требования Роспотребнадзора. Основатель сети также отметил, что работники пиццерии подкармливали собаку несколько месяцев.

Думаю, Юля точно не хотела причинить вред собаке, и каждый может ошибиться, при этом работа управляющей эмоционально совсем не простая, — добавил он.

Ранее появилась информация, что сеть пиццерий возьмет на себя расходы на содержание и лечение в приюте собаки, которую в мороз укрыл курьер из Челябинска. Животное уже доставили в центр помощи, где о нем позаботятся.

