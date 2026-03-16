Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста

Обвиняемого в убийстве женщины футболиста Даниила Секача отправили в СИЗО до 15 мая, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Ему также предъявлено обвинение в разбое.

Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Секачу Даниилу Дмитриевичу меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению, — огласила решение судья.

Ранее сообщалось, что Секач, обвиняемый в ограблении и убийстве московской бизнесвумен, действовал по указанию украинских мошенников. Те якобы убедили его и 16-летнюю дочь жертвы, что оба участвуют в спецоперации правоохранительных органов. Как сообщает столичный Следственный комитет, подозреваемый вскрыл сейф с помощью болгарки и ножа. Когда девушка попыталась предупредить мать, та разоблачила обман и попыталась сопротивляться, что привело к трагическому исходу. Спортсмен напал на Екатерину Ч., избил и ударил ножом, отчего женщина скончалась, после чего выбросил награбленное в окно и сутки продержал дочь жертвы в квартире.

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что не понимает, как такое могло произойти с Секачом. По словам наставника, у любого человека «мозги должны быть» и произошедшее стало катастрофой прежде всего для самого футболиста.