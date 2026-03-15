15 марта 2026 в 12:21

Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления

Убивший москвичку футболист заявил о воздействии на него мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Футболист Даниил Секач, ограбивший и убивший бизнесвумен в Москве, действовал по указанию украинских мошенников, которые удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков, сообщает Telegram-канал Mash. По данным столичного СК, подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.

Спортсмен напал на Екатерину Ч., избил и ударил ножом, отчего женщина скончалась, после чего выбросил награбленное в окно и сутки продержал дочь жертвы в квартире. Секачу предъявлено обвинение по статье об убийстве, на допросе он раскаялся и заявил, что действовал по принуждению лжесиловиков.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании убийцы москвички, которым оказался 21-летний уроженец Кисловодска, обманувший дочь жертвы и заставивший впустить его в квартиру. После расправы над женщиной злоумышленник похитил из семейного сейфа несколько тысяч долларов наличными и инвестиционные монеты из драгметаллов.

Позже следователи доставили в отдел полиции дочь убитой в Строгино женщины и проверяют версию о возможном знакомстве девушки с убийцей. Во время преступления девушка находилась в квартире, но злоумышленник по неизвестной причине не тронул ее, расправившись с матерью и скрывшись.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
