Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 22:19

Дочь убитого в Москве риелтора увезли в отдел полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дочь убитой в Строгино женщины увезли в отдел полиции, сейчас с ней общаются следователи, передает Telegram-канал SHOT. Проверяется версия, что девушка могла быть знакома с убийцей.

Предварительно, во время убийства она также находилась в квартире, но злоумышленник, как сказано в материале, по какой-то причине ее не тронул — расправился с матерью и сбежал. Сейчас около дома, где произошла трагедия, стоит машина СК, правоохранители опрашивают свидетелей. Как рассказали соседи, ночью они слышали шум и громкие звуки.

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело после убийства в Москве женщины, которую зарезал мошенник, проникший в квартиру благодаря доверчивости ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленники сначала обманули девочку по телефону, затем приказали открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов» и дать доступ к сейфу с деньгами, а когда вернулась мать — неизвестный напал на нее с ножом и скрылся с деньгами.

Кроме того, стало известно, что мошенник, убивший женщину в Москве, вынес из ее квартиры несколько тысяч долларов и драгоценные украшения. Погибшая работала в риелторской компании и занималась продажей недвижимости. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его ищут силовики.

следователи
убийства
Москва
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не благородный напиток, а отрава: нарколог раскрыла всю правду о вине
Ушили желудок, стали новыми людьми: как похудели Суханкина, Морозов, Семчев
Нобелевский лауреат раскрыл, как Трамп «бросил гранату в экономику» мира
«Роковая ошибка»: в Финляндии испугались реакции РФ на ядерное оружие
Матч «Балтика» — ЦСКА в РПЛ завершился массовой потасовкой
В Петербурге при пожаре в коммуналке пострадали два человека
ПВО сбила еще 15 летевших на Москву БПЛА
ПВО отразила атаку почти 300 БПЛА на Россию
Посольство РФ уличило Британию во лжи об ударах по Брянску
Дочь убитого в Москве риелтора увезли в отдел полиции
Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом
КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана
Трамп отказался от переговоров с Ираном
Американцы подняли флаг над Каракасом
Пласт снега сошел с крыши дома и насмерть придавил двухлетнюю россиянку
Четыре мирные жительницы пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области
Стало известно, почему подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву
Синоптик раскрыл тревожный факт о грядущем Эль-Ниньо
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за блэкаутов
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Иран объявил об ударе по сердцу израильских спецслужб
Ближний Восток

Иран объявил об ударе по сердцу израильских спецслужб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.