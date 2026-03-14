Дочь убитого в Москве риелтора увезли в отдел полиции

Дочь убитой в Строгино женщины увезли в отдел полиции, сейчас с ней общаются следователи, передает Telegram-канал SHOT. Проверяется версия, что девушка могла быть знакома с убийцей.

Предварительно, во время убийства она также находилась в квартире, но злоумышленник, как сказано в материале, по какой-то причине ее не тронул — расправился с матерью и сбежал. Сейчас около дома, где произошла трагедия, стоит машина СК, правоохранители опрашивают свидетелей. Как рассказали соседи, ночью они слышали шум и громкие звуки.

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело после убийства в Москве женщины, которую зарезал мошенник, проникший в квартиру благодаря доверчивости ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленники сначала обманули девочку по телефону, затем приказали открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов» и дать доступ к сейфу с деньгами, а когда вернулась мать — неизвестный напал на нее с ножом и скрылся с деньгами.

Кроме того, стало известно, что мошенник, убивший женщину в Москве, вынес из ее квартиры несколько тысяч долларов и драгоценные украшения. Погибшая работала в риелторской компании и занималась продажей недвижимости. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его ищут силовики.