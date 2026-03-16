16 марта 2026 в 19:22

Финляндии предрекли рецессию из-за одного шага против России

Профессор Малинен: Финляндии грозит рецессия из-за закрытия границ с Россией

Финляндия столкнулась с серьезными экономическими трудностями после закрытия границы с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. По его мнению, страну ждет энергетический кризис и рецессия.

Ситуацию, естественно, усугубляет то, что наши лидеры в своей великой мудрости закрыли восточную границу с Россией, — отметил Малинен.

По словам профессора, если бы правительство действительно заботилось о стране, оно бы заранее осознало, что Россия во время предстоящего мирового кризиса окажется одним из немногих государств с избытком ресурсов.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

