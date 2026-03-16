Бывший российский министр обзавелся еще одной уголовной статьей

Telegram-канал Don Mash сообщил, что бывшему министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу предъявлено новое обвинение в получении взятки в размере 4,3 млн рублей. По информации источника, в период работы в «Ростовавтодоре» чиновник совместно с главным бухгалтером оформил две коммерческие фирмы на родственников, приобрел на них дорожную технику, а затем обеспечил эти компании выгодными государственными контрактами.

Как сообщили журналисты, генеральная прокуратура ранее изъяла у Окунева и его семьи 36 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 600 млн рублей, признав это имущество незаконно нажитым. Авторы материала отметили, что сам экс-чиновник скрылся и объявлен в международный розыск. По информации канала, к ранее выдвинутым обвинениям добавилось и обвинение во взятке.

До этого в объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление о заочном аресте бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона сроком на два месяца. Уголовное преследование в отношении чиновника ведется по обвинению в превышении должностных полномочий.