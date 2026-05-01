Трусова призналась, что брак лишил ее покоя Трусова выложила кадры с мужем и пожаловалась на отсутствие покоя

Фигуристка Александра Трусова опубликовала в блоге новые фотографии с мужем Макаром Игнатовым и призналась, что семейная жизнь не принесла ей спокойствия. Она рассказала, как счастлива в браке.

Пара воспитывает общего первенца сына Мишу. Ребенка фигуристка не скрывает и часто публикует кадры с ним в социальных сетях, от чего поклонники в восторге.

В этот раз спортсменка решила показать и супруга, разместив романтичные фотографии у себя в соцсетях. Молодая пара устроила фотосессию в городском стиле.

В подписи к кадрам Александра поделилась личными откровениями. Она призналась, что раньше думала, когда найдет «своего человека», жизнь станет спокойнее. Однако реальность оказалась иной.

Раньше я наивно думала, что найду своего человека и успокоюсь. Не сработало! А потом у нас родился очень активный Миша, и теперь о спокойствии в нашем доме даже думать смешно, — написала фигуристка.

Подписчики с теплотой отреагировали на публикацию, осыпав пару комплиментами. Многие писали, что супруги выглядят счастливыми и гармоничными.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что сотрудничество Трусовой с французским хореографом Бенуа Ришо станет большим плюсом для нее. По ее словам, каждый спортсмен хочет развиваться и пробовать что-то новое в своей карьере