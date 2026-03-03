Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:09

Фигуристка оценила сотрудничество Трусовой с французским хореографом

Фигуристка Леонова: сотрудничество с хореографом Ришо даст Трусовой новый опыт

Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов выступают в финальных соревнованиях дуэтов на чемпионате России 2026 по прыжкам в фигурном катании в Москве Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов выступают в финальных соревнованиях дуэтов на чемпионате России 2026 по прыжкам в фигурном катании в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо станет большим плюсом для российской фигуристки Александры Трусовой и подарит ей новый опыт, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, каждый спортсмен хочет развиваться и пробовать что-то новое в своей карьере

Все новое это всегда интересно. Я думаю, что каждый спортсмен хочет развиваться и пробовать что-то новое в своей карьере. Мне кажется, для Александры это плюс, потому что она наберется опыта. Поработала с одним постановщиком, сейчас с другим. Это опыт и развитие. Здорово, супер, — сказала Леонова.

По данным РИА Новости, Ришо может стать постановщиком Трусовой на следующий сезон. Спортсменка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти во второй половине весны. На данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.

Ранее Трусова заявила, что она в паре с актером Иваном Жвакиным успешно справилась с выступлением на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По ее словам, несмотря на одну сложную поддержку с запинкой, остальные элементы были выполнены хорошо, а художественный образ отыгран.

