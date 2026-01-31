Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед

Александра Игнатова (Трусова) выступает в финальных соревнованиях дуэтов на чемпионате России — 2026 по прыжкам в фигурном катании в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (до замужества Трусова) не прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам. Это был первый официальный старт фигуристки с ноября 2022 года и после рождения сына в августе 2025-го, передает ТАСС.

Конечно, было очень волнительно. Второй раз было полегче. Я рада тому, что получилось сделать, для меня это большой шаг, — сказала Игнатова после выступлений.

В ходе программы она исполнила каскад из тройного лутца, ойлера и сальхова. Однако фигуристка допустила ошибку на тройном флипе (приземление на минус). Судьи оценили ее выступление в 22,77 балла.

Достигнутого результата оказалось недостаточно для попадания в шестерку лучших, которые продолжили борьбу в полуфинальной стадии турнира. Параллельно Игнатова также выступила в соревнованиях дуэтов вместе со своим супругом Макаром Игнатовым.

Игнатовой 21 год. Она — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратная чемпионка Европы.

Ранее Игнатова заявила, что внимательно относится к любой критике и похвале на съемках «Ледникового периода», стараясь учитывать замечания для совершенствования. Ее партнер Иван Жвакин отметил, что для него важнее всего мнение тренеров, а оценку результатов он оставляет зрителям.