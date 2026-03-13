В соседней стране объявили о готовности закупать топливо только у России

В соседней стране объявили о готовности закупать топливо только у России Замминистра Энхтувшин: Монголия будет закупать нефтепродукты только у России

Китай ввел запрет на экспорт нефтепродуктов, поэтому теперь Монголия будет закупать их только у России, сообщил замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин. По его словам, которые приводит ТАСС, российское топливо будет покрывать все потребности Монголии.

В этом году мы не сможем импортировать нефтепродукты из Китая, поскольку он только что запретил их экспорт. Поэтому импорт из России будет покрывать 100% потребности Монголии в топливе, — отметил Энхтувшин.

Он добавил, что цена на бензин АИ-92 уже стабилизирована — контракт действует до конца года. Энхтувшин подчеркнул, что Россия традиционно остается надежным поставщиком топлива для монгольской экономики. Однако колебания стоимости других видов топлива, включая дизель, исключить нельзя: они зависят от мирового рынка и ситуации в Ормузском проливе.

До этого президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Визит монгольского политика был приурочен к заседанию совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве.