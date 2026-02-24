Зимняя Олимпиада — 2026
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля

Гражданам Монголии выплатят дивиденды в $18 от экспорта угля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданам Монголии выплатят дивиденды от продажи угля за 2025 год в размере почти $18 (около 1,3 тыс. рублей), сообщили в пресс-службе крупнейшего государственного акционерного общества «Эрдэнэс Таван-толгой». Там напомнили, что граждане республики являются прямыми акционерами и непосредственными владельцами акций главного экспортера топлива, передает ТАСС.

Совет директоров «Эрдэнэс Таван-толгой» принял решение о том, что каждый гражданин Монголии как владелец акций получит часть чистой прибыли от экспорта угля за 2025 год в размере около $18. Эти дивиденды выплатят до 30 апреля 2026 года, — говорится в резолюции.

До этого президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Визит монгольского политика был приурочен к заседанию совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве.

Ранее стало известно, что в Тыве рассматривают возможность подключить монгольские и китайские компании к строительству железной дороги Курагино — Кызыл, которую планируют продлить до границы с Монголией. В обмен инвесторам из Китая могут предоставить доступ к разработке месторождений редких и редкоземельных металлов в регионе.

