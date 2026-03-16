Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов В Москве девушек из Калмыкии задержали из-за внешности во время рейда

В Москве во время рейда по поиску нелегальных мигрантов на складе маркетплейса задержали двух уроженок Калмыкии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, причиной стала их внешность — женщин посчитали иностранками.

Как рассказала родственница задержанных, девушки приехали из Элисты более 10 лет назад и имеют российское гражданство. 16 марта они устроились на разовую подработку на склад в районе Сокольники, где как раз проходили проверки.

По словам одной из девушек, силовики задержали их вместе с еще 30 людьми, при этом их коллеги славянской внешности продолжили работать. В отделении полиции у задержанных забрали паспорта и продержали больше часа, не объясняя причину. Убедившись в наличии российского гражданства, их отпустили.

