Прятки в морозильной камере не спасли мигрантку от депортации В Енисейске мигрантка попыталась спрятаться от силовиков в морозилке

В Енисейске нелегальная мигрантка попыталась спрятаться от силовиков в морозильной камере, сообщает «МК в Красноярске». Всего полицейские обнаружили на территории деревообрабатывающего предприятия, где проводили рейд, 40 иностранных граждан. Часть из них спокойно показали документы, другие же пытались скрыться.

Как пишет издание, помимо женщины, еще пять мигрантов нарушили правила въезда и находились в России нелегально. Всех их депортируют на родину. Кроме того, они должны заплатить штраф.

Сотрудники полиции зарегистрировали материал об организации незаконной миграции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере МВД и миграционного контроля. Как заявил член СПЧ Кирилл Кабанов, это позволит быстрее проверять мигрантов и оперативнее принимать решения по их статусу.