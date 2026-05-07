Россия и Таджикистан ускорят проверку мигрантов

Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере МВД и миграционного контроля, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Это позволит быстрее проверять мигрантов и оперативнее принимать решения по их статусу, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о статусе представительств профильных ведомств двух стран в сфере внутренних дел и миграции. Согласно документу, МВД России откроет представительство в Душанбе. Таджикистан в свою очередь разместит в Москве представительство своего МВД, а также подразделение Министерства труда, миграции и занятости.

По словам Кабанова, ключевой задачей станет обмен информацией и проверка прибывающих граждан на наличие судимостей или уголовного преследования. Он отметил, что совместная работа поможет ускорить выдачу разрешений на работу и принятие решений о возможном возвращении мигрантов на родину.

Ранее в пресс-службе городской администрации Таджикистана сообщили, что около 850 семей пострадали в результате наводнения в городе Куляб. Пострадавшим окажут помощь, им также была обещана единовременная поддержка со стороны властей.