Мигранты из Таджикистана назвали Россию самым популярным местом для работы

Граждане Таджикистана по-прежнему чаще всего выбирают Россию в качестве страны для работы за рубежом, рассказал в интервью ТАСС посол РФ в республике Семен Григорьев. По его словам, в РФ на данный момент трудятся более миллиона граждан соседней республики.

Российское направление по-прежнему остается наиболее популярным среди таджикистанцев. Наши преимущества очевидны: налаженные многолетние связи, безвизовый режим, общая культурно-языковая среда, огромный рынок труда, — пояснил Григорьев.

Посол обратил внимание на то, что многие работают в России уже в статусе граждан РФ. Он добавил, что они трудятся не только в традиционных для трудовой миграции сферах, но и в высокопрофессиональных областях — медицине и образовании.

Григорьев подчеркнул, что в России исходят из того, что трудовая миграция носит обоюдовыгодный характер. По его словам, в деловом ключе совместно с таджикистанскими партнерами ведется работа над урегулированием имеющихся проблем в данной сфере. При этом он отметил, что в Москве разделяют понимание того, что эти процессы должны происходить исключительно в правовом поле.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере МВД и миграционного контроля. Это позволит быстрее проверять мигрантов и оперативнее принимать решения по их статусу, пояснил он.