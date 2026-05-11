День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 10:43

Мигранты из Таджикистана назвали Россию самым популярным местом для работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждане Таджикистана по-прежнему чаще всего выбирают Россию в качестве страны для работы за рубежом, рассказал в интервью ТАСС посол РФ в республике Семен Григорьев. По его словам, в РФ на данный момент трудятся более миллиона граждан соседней республики.

Российское направление по-прежнему остается наиболее популярным среди таджикистанцев. Наши преимущества очевидны: налаженные многолетние связи, безвизовый режим, общая культурно-языковая среда, огромный рынок труда, — пояснил Григорьев.

Посол обратил внимание на то, что многие работают в России уже в статусе граждан РФ. Он добавил, что они трудятся не только в традиционных для трудовой миграции сферах, но и в высокопрофессиональных областях — медицине и образовании.

Григорьев подчеркнул, что в России исходят из того, что трудовая миграция носит обоюдовыгодный характер. По его словам, в деловом ключе совместно с таджикистанскими партнерами ведется работа над урегулированием имеющихся проблем в данной сфере. При этом он отметил, что в Москве разделяют понимание того, что эти процессы должны происходить исключительно в правовом поле.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере МВД и миграционного контроля. Это позволит быстрее проверять мигрантов и оперативнее принимать решения по их статусу, пояснил он.

Страны СНГ
Таджикистан
мигранты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Эксперт назвал единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
В российском регионе четыре человека пострадали при ударах ВСУ
Жителя Сахалина отправили под суд из-за японских гранат и патронов ВОВ
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.