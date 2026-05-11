Посол заявил о «братских отношениях» Путина и Рахмона Григорьев: Россия и Таджикистан укрепляют союзничество во всех сферах

Россия и Таджикистан поддерживают отношения стратегического партнерства и союзничества, рассказал ТАСС посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев. Контакты между странами развиваются по всем направлениям.

Действительно, 8 апреля мы отметили 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. К этой дате мы подошли с солидным багажом достижений. У нас в активе надежное стратегическое партнерство и союзничество, динамичные контакты во всех областях, устойчивые механизмы отраслевого взаимодействия, — сказал он.

Григорьев также подчеркнул, что укреплению связей способствует личный контакт президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Посол назвал их отношения по-настоящему братскими и отметил взаимную заинтересованность руководства двух стран в расширении сотрудничества.

По словам Григорьева, договорная база отношений включает более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Основой сотрудничества остаются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1993 года, а также Договор о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век, подписанный 16 апреля 1999 года.

Ранее стало известно об исключении из санкционного списка трех банков Таджикистана. Речь идет о «Спитамен Банке», «Душанбе Сити Банк» и «Коммерцбанке Таджикистана».