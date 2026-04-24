Еврокомиссия исключила три банка Таджикистана из санкционного списка, сообщила пресс-служба Национального банка страны. Речь идет о «Спитамен Банке», «Душанбе Сити Банк» и «Коммерцбанке Таджикистана». В регуляторе пояснили, что решение приняли после переговоров с европейскими партнерами.

Данный шаг придаст мощный импульс дальнейшему развитию банковской системы Таджикистана, — говорится в заявлении.

В Нацбанке также добавили, что считают этот шаг результатом укрепления взаимодействия министерств и банков республики с Еврокомиссией. Евросоюз ввел ограничения против трех банков Таджикистана в рамках 19-го пакета санкций против России.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. По ее утверждению, усиление давления свидетельствует, что «для ЕС Украина дороже, чем для России», и что Москва не сможет дождаться, пока Брюссель ослабнет.

До этого российский исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал свое включение в 20-й пакет санкций Евросоюза словами «Мне по фигу». Он отметил, что у него никогда не было недвижимости и счетов в Европе.