Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 10:18

Евросоюз анонсировал новый санкционный удар по России

Каллас: Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, таким образом Брюссель показывает, что «для Евросоюза Украина дороже, чем для России». Она добавила, что Россия не дождется ослабления Европы.

Лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций, — отметила Каллас.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что новый пакет санкций приведет к негативным последствиям для самой Европы. По его мнению, такая политика наносит ущерб странам Евросоюза и гражданам.

До этого сообщалось, что Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун. В Брюсселе подчеркнули, что порт третьей страны включен в санкционный список впервые за все время.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список в отношении российских средств массовой информации. Теперь запрет на вещание будет расширен на организации, которые продолжают распространять контент от подсанкционных СМИ.

