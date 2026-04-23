Портовая инфраструктура в трех точках мира подпала под новые ограничения ЕС Евросоюз запретил операции с портами Мурманска, Туапсе и терминалом в Индонезии

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе, следует из пресс-релиза Евросовета. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун. В Брюсселе подчеркнули, что порт третьей стороны включен в санкционный список впервые за все время.

Пакет мер запрещает операции с двумя российскими портами — Мурманском и Туапсе — и с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что общее число танкеров, подпавших под ограничения Евросоюза, выросло до 632. В рамках 20-го пакета санкций против России были наложены ограничения еще на 46 судов.

До этого стало известно, что Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м пакетом. Сообщается, что европейские страны намерены ужесточить меры по ограничению доходов России от энергоносителей.

Кроме того, ЕС ввел официальную квоту на импорт аммиака. Новые ограничительные меры направлены на сокращение торговых отношений с Москвой.