Названо число танкеров, находящихся под санкциями ЕС

Еще 46 судов теперь подпадают под запрет на заход в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками, в результате чего общее число судов, включенных в список, достигло 632, — сказано в публикации.

Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м пакетом. Сообщается, что европейские страны намерены ужесточить меры по ограничению доходов России от энергоносителей.

До этого стало известно, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам Евросоюза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.