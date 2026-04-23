Евросоюз «расчехлил» печатную машинку санкций против России

Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м комплексом антироссийских ограничений, сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Содружество намерено ужесточить меры по ограничению доходов России от энергоносителей.

[Министр иностранных дел Эстонии Маргус] Цахкна подтвердил, что работа над следующим, 21-м пакетом санкций уже началась, — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Странам Евросоюза было предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Прежде появилась информация, что Европейский союз рассматривает возможность расширения визовых ограничений для граждан России. Вслед за запретом на въезд для участников спецоперации Брюссель может распространить санкции и на членов их семей.