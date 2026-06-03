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03 июня 2026 в 12:00

Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win

Илия Топурия Илия Топурия Фото: Пресс-служба 1win
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Испанский боец ММА Илия Топурия стал новым участником международного эксклюзивного сообщества 1win VIP, объединяющего известных представителей спорта, музыки и индустрии развлечений. Топурия — один из самых доминирующих бойцов своего поколения. Он остается непобежденным с профессиональным рекордом в MMA: 17 побед и ни одного поражения.

Фанатов ждут эксклюзивный контент, уникальная возможность узнать о стиле жизни Топурии внутри и за пределами 1win VIP, а также множество премиальных развлекательных проектов для поклонников из разных стран. Так, уже 14 июня Топурия примет участие в одном из самых ожидаемых поединков года — UFC Freedom 250, где встретится с Джастином Гейджи. Бой пройдет в Белом доме в рамках турнира UFC. Это событие уже вызвало огромный интерес мирового MMA-сообщества.

Расширение проекта 1win VIP за счет привлечения известных во всем мире личностей подчеркивает глобальный масштаб инициативы и укрепляет позиции 1win как бренда, который активно работает на стыке спорта, цифровой культуры и развлекательной индустрии.

1win широко известен своими коллаборациями с представителями мира смешанных единоборств и профессионального спорта. 1win также сотрудничает с рядом известных представителей мира спорта, включая Джона Джонса, Гейбла Стивсона и Игнасио Бахамондеса.

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