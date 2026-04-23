23 апреля 2026 в 15:13

Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Ранее рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: принят 20-й пакет санкций против России, — написал Кошта.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Перед этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна будет блокировать новые санкции против России до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба». Политик подчеркнул, что стабильная работа нефтеперерабатывающего завода в Братиславе критически важна для национальной экономики.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по «Дружбе». Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

