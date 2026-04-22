Евросоюз одобрил €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Кипрское председательство в Совете ЕС. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Послы ЕС одобрили кредит в размере €90 млрд для Украины, а также 20-й пакет санкций против России, — подтвердил источник.

Европейский дипломатический источник сообщил, что Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы. При этом страны подтвердили свой отказ от участия в программе.

Перед этим премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна будет блокировать новые санкции против России до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба». Политик подчеркнул, что стабильная работа нефтеперерабатывающего завода в Братиславе критически важна для национальной экономики.

До этого глава МИД Чехии Петр Мацинка на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге заявил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выдачу Украине €90 млрд при условии возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, которые передает агентство ČTK, речь также идет о новых санкциях против России.