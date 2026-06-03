Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США Экономист Клепач: бюджет РФ получит 2 трлн рублей на фоне конфликта Ирана и США

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет РФ дополнительный доход в размере более 2 трлн рублей, заявил в интервью NEWS.ru главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Однако, по его словам, в будущем стоимость черного золота снизится.

Краткосрочный эффект от всех этих событий даст существенные доходы в бюджет, по разным оценкам, от двух до двух с лишним триллионов рублей. Это зависит от продолжительности конфликта. Наш выигрыш краткосрочный: когда поставки нефти возобновятся, цена на нее вновь снизится. Это будет для нас серьезным испытанием, — сказал Клепач.

По его словам, рост доходов бюджета сдерживается из-за дисконта на российскую нефть (около $20 за баррель марки Urals), логистических проблем и ударов ВСУ по НПЗ.

Кроме того, Индия начала сокращать закупки российского черного золота еще в 2024 году, отметил эксперт. Долгосрочные последствия конфликта на Ближнем Востоке для мира — торможение экономик стран — членов ЕС, Индии и государств Юго-Восточной Азии, а также скачок цен на продовольствие из-за дефицита удобрений, подчеркнул Клепач.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Евросоюз в вопросе антироссийских нефтяных санкций ведет себя как гоголевская унтер-офицерская вдова, высекшая сама себя. Санкции приходят и уходят, а европейская потребность в российской нефти остается навсегда, отметил парламентарий.