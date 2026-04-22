22 апреля 2026 в 13:22

Словакия отказалась поддержать санкции против России

Словакия отказалась поддерживать санкции против России до открытия «Дружбы»

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Правительство Словакии намерено блокировать новые санкции против России до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. На пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства, он подчеркнул, что стабильная работа нефтеперерабатывающего завода в Братиславе критически важна для национальной экономики.

Правительство Словакии не согласится с пакетом санкций в интересах Украины, пока не будет реально открыт нефтепровод «Дружба», — заявил политик.

Глава кабмина уже предупреждал Еврокомиссию, что поддержка очередного, 20-го пакета санкций невозможна, если Брюссель примет сторону Украины. Резкая позиция Братиславы вызвана решением Киева остановить транзит, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

Ранее стало известно, что восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается утром в четверг, 23 апреля. Украина езе 27 января остановила транзит российской нефти через свою территорию в Словакию и Венгрию. Также венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода «Дружба».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

