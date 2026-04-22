Словакия отказалась поддержать санкции против России

Правительство Словакии намерено блокировать новые санкции против России до тех пор, пока Киев не возобновит полноценную поставку сырья по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. На пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства, он подчеркнул, что стабильная работа нефтеперерабатывающего завода в Братиславе критически важна для национальной экономики.

Глава кабмина уже предупреждал Еврокомиссию, что поддержка очередного, 20-го пакета санкций невозможна, если Брюссель примет сторону Украины. Резкая позиция Братиславы вызвана решением Киева остановить транзит, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

Ранее стало известно, что восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается утром в четверг, 23 апреля. Украина езе 27 января остановила транзит российской нефти через свою территорию в Словакию и Венгрию. Также венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода «Дружба».