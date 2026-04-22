Венгерская нефтегазовая компания MOL на своем сайте заявила о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода «Дружба». Восстановление инфраструктуры позволяет возобновить стабильную транспортировку сырья по данному маршруту.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Поставки по «Дружбе» были прекращены с 27 января. В последнее время Венгрия по договоренности с правительством использовала нефть из государственных стратегических резервов, чтобы компенсировать отсутствие транзита. При этом Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» ради кредита Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей).