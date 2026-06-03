«Нам будет завидовать Макрон»: Захарова рассмешила журналистов на ПМЭФ Захарова пошутила, что Макрон позавидовал бы ее ложечке для сахара на ПМЭФ

Представитель МИД России Мария Захарова попросила убрать со стола ложечку для сахара во время интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума и пошутила, что в противном случае президент Франции Эммануэль Макрон может ей позавидовать. Так дипломат напомнила всем об инциденте, который произошел 10 мая в 2025 году.

У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон, — отметила она.

В мае прошлого года в Сети появились кадры из купе поезда, на котором прибыли на переговоры в Киев члены «коалиции желающих». На видео запечатлен момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет, похожий на ложку. Поведение политиков вызвало среди пользователей соцсетей слухи об употреблении наркотиков. Позже в Елисейском дворце объяснили, что Макрон якобы спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит о запрещенных веществах.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что иногда может «отключить мозг». Так он ответил на вопрос о рецепте его работоспособности во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.