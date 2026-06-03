«Нам будет завидовать Макрон»: Захарова рассмешила журналистов на ПМЭФ

Представитель МИД России Мария Захарова попросила убрать со стола ложечку для сахара во время интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума и пошутила, что в противном случае президент Франции Эммануэль Макрон может ей позавидовать. Так дипломат напомнила всем об инциденте, который произошел 10 мая в 2025 году.
У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон, — отметила она.
В мае прошлого года в Сети появились кадры из купе поезда, на котором прибыли на переговоры в Киев члены «коалиции желающих». На видео запечатлен момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет, похожий на ложку. Поведение политиков вызвало среди пользователей соцсетей слухи об употреблении наркотиков. Позже в Елисейском дворце объяснили, что Макрон якобы спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит о запрещенных веществах.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что иногда может «отключить мозг». Так он ответил на вопрос о рецепте его работоспособности во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.