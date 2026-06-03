Захарова разложила заявления Макрона на адекватные и не очень

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона взаимоисключают друг друга, в них просматривается явная дихотомия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, одни слушатели увидят во французском лидере воплощение адекватности, а другие — неадекватности, в зависимости от того, какую часть его заявлений воспримут.

Вот та самая дихотомия: мы не знаем, в какой момент какой человек какую часть заявлений Макрона услышит. Кто-то услышит про сотрудничество, призыв, который обращен к президенту Белоруссии, хотя речь идет о России. А кто-то услышит о нормальности захвата законно бороздящих просторы мирового океана танкеров — и под флагами, и по расписанию, и по выданным документам в соответствии с нормами международного морского права. И для кого-то этот человек станет воплощением адекватности, а для кого-то — неадекватности, — обратила внимание Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед журналистами в Астане, поделился деталями телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Белоруссии предложил Макрону взять на себя роль катализатора мирного диалога, пригласил его в Минск и порекомендовал провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным для откровенного обсуждения ситуации, в частности, на Украине.