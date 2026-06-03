Россиянка стала первой жертвой смертоносного вируса в Южной Африке Россиянка стала первой заболевшей лихорадкой денге в Южной Африке в 2026 году

Туристка из России стала первой заболевшей лихорадкой денге в Южной Африке в 2026 году, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, 38-летняя жительница Подмосковья в мае побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве.

Во время путешествия туристка посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория, где ее сильно покусали комары. Женщина считает, что могла заразиться именно там, хотя во время отдыха симптомов болезни у нее не было.

После возвращения в Москву у россиянки появились слабость и высокая температура. Позже состояние ухудшилось: начались сильные головные боли, ломота в костях и сыпь на руках и спине. Врачи не сразу смогли определить причину заболевания.

Сначала из-за перепадов температур пациентку проверили на малярию и гепатит. После повторного комплексного обследования медики диагностировали лихорадку денге. Сейчас женщина проходит лечение.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская предупредила, что высокая температура после возвращения из тропиков может указывать на малярию. Также, по словам эксперта, этот симптом характерен для лептоспироза и брюшного тифа.