ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 10:39

На Первом канале покажут «ДОстояние РЕспублики» с группой «Блестящие»

Фото: Пресс-служба Первого канала
Подписывайтесь на нас в MAX

На Первом канале состоится премьера программы «ДОстояние РЕспублики. 2000-е» с участием поп-группы «Блестящие». Показ запланирован на 7 июня в 19:00. В ходе выпуска расскажут, как именно проходили кастинги солисток «Блестящих», в какой момент они стали известной на всю страну группой, каким западным girl-band вдохновились продюсеры и как участницам придумали яркие образы.

Зрители также узнают, что было прописано в контрактах девушек и запрещали ли им выходить замуж. Артистки поделятся, как сохранить дружеские отношения в женском коллективе и раскроют секрет, почему именно Жанну Фриске считали образцом женственности и называли «мамочкой группы». Певицы ответят, куда они ездили на шопинг, какой продукт всегда был в их райдере и как в группу попала Анна Семенович.

В выпуске примет участие максимальное количество «блестящих». Помимо них, на сцену выйдут Валерия Астапова, Юлианна Караулова, Александра Воробьева, «Сопрано», Ольга Серябкина, Сосо Павлиашвили — они исполнят главные хиты поп-группы. Зрители в свою очередь смогут оценивать выступления участников, как и члены жюри, а в финале им предложат выбрать лучшую песню.

Ранее на Первом канале прошла премьера проекта «ДОстояние РЕспублики» с шансонье Сергеем Трофимовым. Певец рассказал о своем музыкальном пути и построении карьеры. Ведущими стали Валдис Пельш и Валя Карнавал.

Общество
Шоу-бизнес
Первый канал
Музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.