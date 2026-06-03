На Первом канале покажут «ДОстояние РЕспублики» с группой «Блестящие»

На Первом канале состоится премьера программы «ДОстояние РЕспублики. 2000-е» с участием поп-группы «Блестящие». Показ запланирован на 7 июня в 19:00. В ходе выпуска расскажут, как именно проходили кастинги солисток «Блестящих», в какой момент они стали известной на всю страну группой, каким западным girl-band вдохновились продюсеры и как участницам придумали яркие образы.

Зрители также узнают, что было прописано в контрактах девушек и запрещали ли им выходить замуж. Артистки поделятся, как сохранить дружеские отношения в женском коллективе и раскроют секрет, почему именно Жанну Фриске считали образцом женственности и называли «мамочкой группы». Певицы ответят, куда они ездили на шопинг, какой продукт всегда был в их райдере и как в группу попала Анна Семенович.

В выпуске примет участие максимальное количество «блестящих». Помимо них, на сцену выйдут Валерия Астапова, Юлианна Караулова, Александра Воробьева, «Сопрано», Ольга Серябкина, Сосо Павлиашвили — они исполнят главные хиты поп-группы. Зрители в свою очередь смогут оценивать выступления участников, как и члены жюри, а в финале им предложат выбрать лучшую песню.

Ранее на Первом канале прошла премьера проекта «ДОстояние РЕспублики» с шансонье Сергеем Трофимовым. Певец рассказал о своем музыкальном пути и построении карьеры. Ведущими стали Валдис Пельш и Валя Карнавал.