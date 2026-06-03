Участникам ПМЭФ пообещали подарки от Putin team

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) получат в награду пакеты с тематическими футболками Putin team за количество пройденных шагов, сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям Федерации легкой атлетики Екатерина Митрофанова. Она напомнила, что традиционно гости форума за день много ходят.

За ваши пешие достижения мы будем дарить финальные пакеты, похожие на стартовые комплекты на забегах, в них будут сюрпризы: футболка в подарок и номер с числом пройденных шагов, — отметила Митрофанова.

Также на совместном стенде Putin team и Федерации легкой атлетики участникам предлагается пройти тест «Какой ты спортсмен легкой атлетики?». Его результаты позволяют получить забавную фотографию в виде изображения спортсмена, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта.

Ранее толстовка стоимостью 9 тыс. рублей стала самым дорогим сувениром на ПМЭФ-2026. Гостям форума также были доступны футболки, бейсболки и носки. Сообщалось, что в сувенирном магазине можно приобрести брелоки по цене 650 рублей, блокноты стоимостью 1600 рублей и значки за 800 рублей.