В Крыму водителю дали реальный срок вместо условного после смерти пешехода

В Крыму водитель получил реальный срок после смерти пешехода, сообщает «МК в Крыму». Инцидент произошел в селе Абрикосовка.

Сообщается, что суд первой инстанции приговорил водителя к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком, однако прокурора такое решение не устроило, и приговор был обжалован. Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры и отменила условное осуждение. Верховный суд Крыма изменил приговор и отправил осужденного в колонию-поселение на пять лет вместо условного срока.

Ранее сообщалось, что годовалая и четырехлетняя девочки погибли в результате жесткого ДТП на трассе А-114 под Тихвином. Авария произошла днем 2 июня при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault.