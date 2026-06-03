Власти Крыма рассказали о масштабах поддержки родителей и беременных женщин Соцфонд РФ по Крыму: единое пособие получают 84 тыс. детей и 3,6 тыс. беременных

В Крыму ежемесячное пособие от государства предоставляют родителям около 84 тыс. детей, рассказала в беседе с телеканалом «Крым 24» заместитель управляющего отделением Соцфонда РФ по региону Татьяна Сапронова. Кроме того, поддержку получают 3,6 тыс. беременных женщин.

Единое пособие выплачивается родителям в отношении 84 тыс. детей и порядка 3,6 тыс. беременных женщин, которые встали на медицинский учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Вот то, что уже выплачивается сейчас, — отметила Сапронова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что теперь региональные власти обязаны организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин, проживающих в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах. Он отметил, что такая мера позволит будущим матерям своевременно посещать необходимых специалистов.