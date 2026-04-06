Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 14:34

Кабмин России расширил льготы для беременных россиянок

Мишустин: беременные из сел смогут бесплатно ездить в женскую консультацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Региональные власти теперь обязаны организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин, проживающих в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что такая мера позволит будущим мамам своевременно посещать необходимых специалистов, передает пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, изменение направлено на поддержку беременных, живущих в местах, где нет регулярных маршрутов. Новая мера призвана обеспечить равный доступ к медицинскому наблюдению для всех будущих рожениц, независимо от места их проживания.

Правительство продолжит совершенствовать порядок предоставления медобслуживания граждан по всей стране и делать все необходимое для реализации национальной цели по укреплению здоровья людей, которая была утверждена главой государства, — отметил Мишустин.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что доход неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет почти 16,3 тыс. рублей.

Власть
Михаил Мишустин
Россия
Правительство РФ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.