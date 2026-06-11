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11 июня 2026 в 18:22

Российские штурмовики вышли на северо-восточную часть Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские штурмовики из Южной группировки войск ведут уличные бои в Константиновке и уже вышли на ее северо-восточные окраины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в юго-западной части города и на территории местного металлургического завода военные уничтожают окруженные подразделения ВСУ.

В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, — говорится в сообщении.

Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что Константиновка уже находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт будет освобожден. Минобороны данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Российское оборонное ведомство эти сведения также не комментировало.

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