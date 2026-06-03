ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 15:41

В Госдуме рассказали, в чем заключается философия российского бизнеса

Депутат Говырин: главной ценностью российского бизнеса является созидание

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ключевое достоинство российского бизнеса — его созидательная самостоятельность, заявил NEWS.ru участник сессии на ПМЭФ-2026, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, сейчас предпринимательство сопряжено не только с успехом, но и с тем, насколько экономика может адаптироваться к внешним вызовам. Сегодня, 3 июня, на полях форума состоялась сессия «Философия российского предпринимательства: принципы, ценности, ориентиры».

Главная ценность российского предпринимательства сегодня — созидательная самостоятельность. Человек открывает дело, нанимает сотрудников, отвечает перед клиентами, вкладывает деньги в оборудование, обучение, сырье, рекламу, цифровые сервисы. За каждым малым предприятием стоит ежедневная работа с себестоимостью, качеством, сроками, проверками, банками, арендой, кадрами и рынком сбыта. Поэтому поддержка МСП должна оцениваться по очень земным признакам, — прокомментировал Говырин.

Он подчеркнул, что философия российского предпринимательства основана на простой идее: человек создает бизнес там, где есть спрос, риск, ответственность и возможность получить ощутимый результат. По словам депутата, для России это особенно актуально в условиях санкций, изменений в логистике и растущего интереса к отечественным продуктам.

Малый и средний бизнес быстрее входит в свободные ниши, быстрее пробует новые продукты, меняет закупки, находит заказчика и чаще работает рядом с конкретной проблемой рынка. Поэтому разговор о предпринимательстве сегодня касается не только личного успеха владельца компании, он касается занятости, налоговой базы, обновления производств, локализации технологий и способности экономики отвечать на внешние ограничения, — заключил Говырин.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что 94,7% предпринимателей малого и среднего бизнеса отметили ухудшение своего положения в 2026 году. По его словам, почти 70% из них указали на снижение доходов, а около 5,5% компаний прекратили свою деятельность.

Власть
Бизнес
предприниматели
ПМЭФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.