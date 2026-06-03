В Госдуме рассказали, в чем заключается философия российского бизнеса

Ключевое достоинство российского бизнеса — его созидательная самостоятельность, заявил NEWS.ru участник сессии на ПМЭФ-2026, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, сейчас предпринимательство сопряжено не только с успехом, но и с тем, насколько экономика может адаптироваться к внешним вызовам. Сегодня, 3 июня, на полях форума состоялась сессия «Философия российского предпринимательства: принципы, ценности, ориентиры».

Главная ценность российского предпринимательства сегодня — созидательная самостоятельность. Человек открывает дело, нанимает сотрудников, отвечает перед клиентами, вкладывает деньги в оборудование, обучение, сырье, рекламу, цифровые сервисы. За каждым малым предприятием стоит ежедневная работа с себестоимостью, качеством, сроками, проверками, банками, арендой, кадрами и рынком сбыта. Поэтому поддержка МСП должна оцениваться по очень земным признакам, — прокомментировал Говырин.

Он подчеркнул, что философия российского предпринимательства основана на простой идее: человек создает бизнес там, где есть спрос, риск, ответственность и возможность получить ощутимый результат. По словам депутата, для России это особенно актуально в условиях санкций, изменений в логистике и растущего интереса к отечественным продуктам.

Малый и средний бизнес быстрее входит в свободные ниши, быстрее пробует новые продукты, меняет закупки, находит заказчика и чаще работает рядом с конкретной проблемой рынка. Поэтому разговор о предпринимательстве сегодня касается не только личного успеха владельца компании, он касается занятости, налоговой базы, обновления производств, локализации технологий и способности экономики отвечать на внешние ограничения, — заключил Говырин.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что 94,7% предпринимателей малого и среднего бизнеса отметили ухудшение своего положения в 2026 году. По его словам, почти 70% из них указали на снижение доходов, а около 5,5% компаний прекратили свою деятельность.