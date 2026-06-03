Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году Глава ТПП Катырин: 94,7% бизнесменов сообщили об ухудшении положения в 2026 году

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты, 94,7% предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса сообщили об ухудшении своего положения в 2026 году, заявил Lenta.ru глава организации Сергей Катырин в рамках ПМЭФ-2026. Почти 70% из них отметили снижение доходов, а около 5,5% компаний уже прекратили деятельность. Еще примерно треть бизнесменов раздумывает о закрытии дела или его продаже. По его мнению, это может повлиять на инвестиционный климат.

Когда одновременно растут налоговая нагрузка и издержки, предприниматели становятся осторожнее в инвестиционных решениях. Поэтому любые решения по усилению фискальной нагрузки должны быть максимально взвешенными и сопровождаться мерами, которые позволяют бизнесу адаптироваться к новым условиям. Для нас принципиально, чтобы бизнес видел в новых правилах не только нагрузку, но и предсказуемую систему, в которой можно планировать развитие, — подчеркнул Катырин.

В противном случае, по его словам, вместо роста деловой активности произойдет ускорение укрупнения рынка. Сильные игроки адаптируются, а малый бизнес частично уйдет в наем, частично будет продан или встроен в более крупные структуры, уточнил глава ТПП.

Ранее Катырин заявил, что высокая ключевая ставка негативно влияет на российский бизнес. Он отметил, что сейчас показатель можно считать очень высоким, если смотреть со стороны предпринимателей.