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03 июня 2026 в 15:28

Звезда РПЛ может переехать в Саудовскую Аравию

Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить €25 млн за футболиста Сперцяна

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» готов предложить «Краснодару» за Эдуарда Сперцяна не менее €25 млн, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако представители команд еще не вступали в переговоры.

Сперцян еще не принял окончательного решения о своем будущем. Он еще не дал согласия на переезд в «Аль-Ахли».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В завершившемся сезоне РПЛ полузащитник забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что футболисты петербургской команды Луис Энрике и Дуглас Сантос смогут проявить себя на мундиале, поскольку главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах. Рапопорт отметил большую конкуренцию в бразильской сборной.

Соперниками команды Анчелотти на групповой стадии станут Марокко, Гаити и Шотландия. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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