В Роскачестве пролили свет на ситуацию с товарами из Армении

В Роскачестве пролили свет на ситуацию с товарами из Армении Роскачество: в продукции из Армении прежде уже выявляли недочеты

Роскачество прежде уже выявляло недостатки в различных категориях товаров из Армении, но в основном производители их быстро исправляли, заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ глава организации Максим Протасов. По его словам, ведомство проводит исследования товаров, исходя не из страны их выпуска, а на основе интереса потребителей.

Поэтому если сейчас со стороны потребителей возникнет интерес к товарным категориям, произведенным в указанной стране, мы, конечно же, проведем веерные исследования, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор принял решение ограничить с 3 июня ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Кроме того, с 2 июня введен временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов, в том числе черешни, абрикосов, слив и свежего винограда.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны компенсирует фермерам потери за урожай, который не удастся поставить в Россию. Он уточнил, что при возникновении «несправедливых препятствий для экспорта» будут запущены программы субсидирования.