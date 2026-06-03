В деле о пропавшей 10 лет назад предпринимательнице поставлена точка

В деле о пропавшей 10 лет назад предпринимательнице поставлена точка Фигурантку дела об убийстве предпринимательницы Халяповой осудили на 12 лет

Россиянка Мария Соколова, проходившая фигуранткой по делу об убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой, получила 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что бизнесвумен пропала 10 лет назад.

По информации канала, обвиняемая просила суд назначить ей условный срок. А прокурор запросил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 млн рублей — сторона потерпевшей была согласна с таким наказанием.

Ранее пресс-служба краевого СУ СК России сообщила, что в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от 5 до 10 лет. По данным ведомства, скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка. По факту обнаружения останков возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

До этого в Махачкале мужчина зарезал брата на автостанции из-за спора о наследстве. Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчина приехал к брату поговорить об имуществе. Разговор привел к конфликту, в ходе которого тот зарезал родного человека ножом. Раненый скончался на месте.