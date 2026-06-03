В деле о пропавшей 10 лет назад предпринимательнице поставлена точка

Россиянка Мария Соколова, проходившая фигуранткой по делу об убийстве предпринимательницы Светланы Халяповой, получила 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что бизнесвумен пропала 10 лет назад.
По информации канала, обвиняемая просила суд назначить ей условный срок. А прокурор запросил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 млн рублей — сторона потерпевшей была согласна с таким наказанием.
Ранее пресс-служба краевого СУ СК России сообщила, что в Петропавловске-Камчатском нашли человеческие останки, пролежавшие на побережье Тихого океана от 5 до 10 лет. По данным ведомства, скелет обнаружили в 460 метрах от пристани в микрорайоне Сероглазка. По факту обнаружения останков возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
До этого в Махачкале мужчина зарезал брата на автостанции из-за спора о наследстве. Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчина приехал к брату поговорить об имуществе. Разговор привел к конфликту, в ходе которого тот зарезал родного человека ножом. Раненый скончался на месте.