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15 июля 2026 в 15:39

Основательницу SOS Donbass допросят в парижском суде в третий раз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Основательницу гуманитарной ассоциации SOS Donbass россиянку Анну Новикову допросят на судебном заседании, которое проходит в среду, 15 июля, в Париже, заявил в беседе с ТАСС ее адвокат Филипп де Вель. По его словам, это будет третий и, вероятно, заключительный допрос.

Это третий и, надеюсь, заключительный допрос. Он не связан с запросами на ее освобождение под судебный контроль, — отметил правозащитник.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный выразил мнение, что российская сторона должна сделать все возможное для защиты Новиковой. Он уточнил, что дело имеет явный политический подтекст, а женщина была лишена свободы за свои убеждения.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Новикову уже более полугода держат в тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Женщину задержали в ноябре 2025 года вместе еще с двумя членами SOS Donbass. Им были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

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