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15 июля 2026 в 15:51

Киев призвали выполнить три требования ради «хороших отношений» с поляками

Министр Косиняк-Камыш потребовал от Киева правды и извинений за Волынскую резню

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил три условия для Украины по вопросу Волынской резни. По его словам, которые приводит РИА Новости, полякам нужны правда, память и извинения, которые станут залогом хороших отношений в будущем.

Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем, — сообщил министр.

Волынской резней называют серию массовых убийств польского населения на Волыни и в Восточной Галиции, совершенных в 1943–1944 годах во время Второй мировой войны. Польша возлагает ответственность за эти события на украинских националистов. По оценкам историков, во время Волынской резни погибли от 30 до 100 тыс. поляков.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны вернуться домой и отправиться служить родине. Министр также призвал депортировать украинских граждан, которые «разъезжают на роскошных автомобилях» или нарушают законы.

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Волынская резня
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