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13 июля 2026 в 18:26

Польский министр обороны призвал выгнать определенных украинцев из страны

Косиняк-Камыш: находящиеся в Польше украинцы должны служить родине

Польша, Варшава Польша, Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Все украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны вернуться и вступить в армию своей страны, заявил глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, которую опубликовали на YouTube-канале Janusz Jaskółka. Министр также призвал депортировать тех украинских граждан, которые «разъезжают на роскошных автомобилях» или нарушают законы.

Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны <…> служить родине, — высказался глава ведомства.

Ранее заместитель главы МВД Польши Мацей Душчик заявил, что запрет на въезд в Евросоюз для украинских мужчин призывного возраста может вступить в силу уже в июле. По его словам, ограничения затронут тех, кто только намеревается обратиться за временной защитой в странах ЕС.

Кроме того, лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек сообщил, что его политсила направила в сейм резолюцию с требованием к властям заблокировать вступление Киева в Евросоюз. Это решение связано с героизацией на Украине виновников Волынской резни.

Европа
Польша
Украина
Владислав Косиняк-Камыш
украинцы
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