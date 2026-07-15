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15 июля 2026 в 16:07

Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы

На дублере проспекта Вернадского ускорили движение общественного транспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве специалистам удалось ускорить движение общественного транспорта на дублере проспекта Вернадского, пишет «Москва 24» со ссылкой на Дептранс столицы и заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Помимо этого, на магистрали сократилось время проезда машин на 20%. Работники ЦОДД и ГКУ «Организатор перевозок» сделали там по три полосы движения на трех перекрестках.

Благодаря изменениям пропускная способность участка выросла на 15%, средний уровень загруженности снизился с семи до шести баллов, а время проезда сократилось на 20%. Ежедневно этим участком пользуются около 15 тыс. автомобилистов, — подчеркнул Ликсутов.

Благодаря изменениям удалось разгрузить транспортные потоки, обеспечить приоритет городского транспорта и повысить безопасность проезда перекрестков. По этому участку проходят востребованные маршруты № 113, 138, 150, 266, 394, 934 и 938 — ежедневно по ним совершаются тысячи поездок.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, для водителей бензовозов временно отменили необходимость оформления пропусков для въезда и передвижения по Москве. Также им не будут выставляться штрафы за отсутствие пропусков.

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