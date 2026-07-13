Сотни машин скопились у Крымского моста В очереди у Крымского моста со стороны Тамани стоят более 700 автомобилей

Более 700 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом со стороны Тамани к 12:00 мск, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. Время ожидания составляет около двух часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром, 13 июля, более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. При этом известно, что движение по переправе было закрыто вечером в воскресенье и возобновилось в 09:05 мск.

Также компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что семь пассажирских поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задерживались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы поезда продолжали следовать с опозданием.

Прежде стало известно, что жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.