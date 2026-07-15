Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю

Организаторам очередного военного похода против России необходимо извлечь уроки из прошлых исторических событий, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат порекомендовала иностранным оппонентам трезво оценить возможные последствия реализации их агрессивных замыслов, передает корреспондент NEWS.ru.

Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы. Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что размещение военных контингентов стран «коалиции желающих» на Украине де-факто означает иностранную интервенцию и неприемлемо для Москвы. Она предупредила, что в случае официальной дислокации эти силы сразу станут законной целью для российских военных.

Перед этим дипломат сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой по степени «озверения и расчеловечивания». По словам Захаровой, это объединение никак не связано со стремлением к миру и безопасности.