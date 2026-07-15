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15 июля 2026 в 17:09

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: женщина погибла в результате удара ВСУ по зданию в Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Украинский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в МАКСе. В результате атаки погибла 36-летняя женщина. Глава региона добавил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Она получила серьезные ранения, родные доставили ее в Дмитриевскую ЦРБ, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли, — написал Хинштейн.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

До этого глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач сообщил, что сотрудница администрации Дебальцево в ДНР Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю. Он пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.

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