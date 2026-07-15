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15 июля 2026 в 17:27

Захарова предупредила об опасности Молдавии для россиян

Захарова: Молдавия стала опасной страной для российских путешественников

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Молдавия стала опасной страной для путешественников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она рассказала о том, как туристов подвергают многочасовым безосновательным проверкам и досмотрам, передает корреспондент NEWS.ru.

Под надуманными предлогами в их отношении заводятся уголовные дела. Молдавия перестала быть безопасной страной для путешествий, и мы призываем наших граждан это учитывать, — заявила Захарова.

Она отметила, что общественное мнение иностранной страны будоражит ситуация с российскими туристами, которые пытаются прилететь или вылететь из Кишинева. По ее словам, пограничные власти часто подвергают их издевательствам.

Ранее Захарова пришла в ярость от того, что министерство обороны Молдавии попыталось выдать фотографию жертв холокоста за жертв сталинизма. Согласно ее мнению, такой поступок невозможно объяснить глупостью или неграмотностью. Она сказала, что это самое страшное преступление против человеческой совести, которое можно представить.

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Мария Захарова
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