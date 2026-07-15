Захарова пришла в ярость из-за подлога фото времен ВОВ в Молдавии Захарова: Молдавия хотела выдать фото с жертвами холокоста за жертв сталинизма

Попытка Министерства обороны Молдавии выдать фотографию жертв холокоста за жертв сталинизма является страшным преступлением против человеческой совести, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, объяснить подобные действия молдавских властей банальной глупостью или неграмотностью невозможно.

Они берут фотографию жертв нацизма, холокоста и выдают за жертв тех, кто освободил мир от нацизма и остановил холокост. Это не просто подмена, игра в историю, исторический ревизионизм. Это ложь как она есть. Самое страшное преступление, которое можно представить с человеческой совестью, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что реакция властей Нидерландов на недавнее осквернение надгробий советских воинов, ограничившихся лишь формальным осуждением произошедшего, является абсолютно недостаточной. Она подчеркнула, что Амстердаму необходимо принять более жесткие меры в ответ на подобные проявления вандализма.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что Россия является хранилищем в том числе и западной культуры и бережно относится к ней. Она отметила, что россияне не разделяют деятелей культуры на «отменяемых» и «отмененных». Дипломат подчеркнула, что сведение культуры лишь к некоему коду для трансляции целевой аудитории крайне опасно.